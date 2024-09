EX OBIETTIVI, Nicola: "Gaetano forse titolare col Napoli"

FirenzeViola.it

Nel corso di quest'estate la Fiorentina è stata più volte accostata a Gianluca Gaetano. Il trequartista campano, la scorsa stagione in prestito al Cagliari, era in uscita dal Napoli ed è finito nel mirino dei dirigenti gigliati. Alla fine i viola hanno scelto altri profili per rinforzare la rosa a disposizione di Palladino e Gaetano è tornato, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni, negli ultimi giorni di mercato al Cagliari.

Tra i vari temi toccati nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida proprio contro i partenopei, il tecnico dei sardi Davide Nicola ha parlato anche del trequartista campano: "Si è allenato con noi tutta la settimana. È possibile che possa partire dal 1' come subentrare".