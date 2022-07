EX OBIETTIVI, Monza e Dea su Pinamonti: il punto

Andrea Pinamonti è fortemente cercato da Monza e Atalanta, che stanno provando ad intensificare i contatti con l'Inter per trovare un accordo e regalare ai rispettivi allenatori un centravanti che la scorsa stagione ha realizzato 13 gol con l'Empoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però, non siamo ancora alle battute finali, con il classe '99 che per pronunciarsi ed esaminare nel dettaglio le offerte dei club, sia tecniche che economiche, attende che sia trovata la quadra tra le società, con i nerazzurri che vogliono tenersi un'opzione per poterlo riacquistare in futuro.