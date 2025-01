EX OBIETTIVI, Lazio in vantaggio sul Torino per Casadei

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Più Lazio che Torino nel futuro di Cesare Casadei: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club biancoceleste avrebbe fatto uno scatto importante per arrivare al centrocampista del Chelsea, mettendo sul piatto un'offerta da 12 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Un'offerta importante, che ancora non convince a pieno i Blues, ma che è bastata per sorpassare nettamente il Torino per il centrocampista italiano. Da capire se i granata oggi faranno un ulteriore rilancio per il classe 2003, o se invece la pista Lazio si confermerà come quella definitiva.

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Casadei si è trasferito al Chelsea nel 2022 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. In questa stagione agli ordini di Maresca - con il quale ha conquistato la promozione in Premier nella scorsa stagione al Leicester - ha trovato pochissimo spazio: zero presenze in campionato, cinque in Conference League e una in EFL Cup. In estate era stato accostato anche alla Fiorentina.