Sirene da Dubai per Joao Pedro. Il centrocampista del Cagliari è un’idea dell’Al-Ahli. Un profilo monitorato dal club degli Emirati che pensa come prima scelta a Carlos Eduardo dell’Al Hilal. il brasiliano del Cagliari è un’opzione, una possibilità che potrebbe concretizzarsi se non andasse in porto Carlos Eduardo. A Dubai pensano Joao Pedro, l’Al-Ahli studia la situazione