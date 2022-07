EX OBIETTIVI, La Juventus pensa a Carnesecchi

Il reparto portieri è al completo e al momento non rappresenta un’urgenza per la Juventus, ma il club guarda anche al futuro e in questo senso - sottolinea Tuttosport - si registra un ritorno di fiamma da parte dei bianconeri per Marco Carnesecchi, estremo difensore e capitano dell’Under 21 azzurra, di proprietà dell’Atalanta. Il giocatore è da tempo un obiettivo di mercato anche dalla Lazio, ma nell’ottica bianconera non sarebbe una novità intervenire sul mercato per un’operazione di prospettiva con l’intenzione poi di prestare il calciatore in una squadra in cui possa giocare con continuità.