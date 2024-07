EX OBIETTIVI, Il Como vicino a chiudere per Rodri Sanchez

© foto di pietro.lazzerini

Sondato nel corso della scorsa sessione di calciomercato invernale, l'esterno d'attacco del Betis Rodri Sanchez e l'Italia potrebbero finalmente incontrarsi, ma non alla Fiorentina. Come riportato da SkySport infatti, la prossima settimana la dirigenza del Como è attesa a Marbella, in Spagna, per chiudere dopo l'incontro con i biancoverdi per una cifra vicina ai 6 milioni che il club andaluso chiude.