EX OBIETTIVI, Gendrey lascia il Lecce e va all'Hoffeneim

Valentin Gendrey lascia la Serie A: il terzino ormai ex Lecce, nel mirino della Fiorentina nell'estate 2023, da oggi è un nuovo giocatore dell'Hoffeneim, come comunicato dal club tedesco. Il ventiquattrenne francese ha festeggiato la promozione in Serie A con gli italiani al suo primo anno e ha giocato 29 partite (1 assist). Nelle ultime due stagioni, Gendrey è stato parte integrante dell'undici titolare del Lecce.

Durante questo periodo, il 24enne terzino destro ha giocato 74 partite nel massimo campionato italiano (2 gol/7 assist) e due partite in Coppa Italia. L'ex nazionale francese Under 21 ha giocato tre volte con le giovanili dell'“Equipe Tricolore” e in precedenza ha giocato quattro partite con la Nazionale Under 18 del suo Paese d'origine".