EX OBIETTIVI, Dia ha firmato con la Lazio fino al 2028

© foto di TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante ex Villarreal Boulaye Dia ha appena firmato un contratto fino al 2028 con la Lazio. Dia passerà ai biancocelesti in prestito on obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

Questo il comunicato della società bianco-celeste:

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo biennale, con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boulaye Dia dall’Unione Sportiva Salernitana 1919. L'attaccante senegalese, che indosserà la maglia numero 19, ha firmato un contratto quadriennale".