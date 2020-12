EX OBIETTIVI, Calafiori: la Roma pronta a blindarlo

Un gol bellissimo, il primo con la maglia della Roma, e presto anche il rinnovo del contratto. Giorni da incorniciare per Riccardo Calafiori, terzino giallorosso classe 2002 che ieri contro lo Young Boys ha realizzato il gol del 2-1. Calafiori - seguito con insistenza in estate anche dalla Fiorentina - è uno dei migliori 2002 del panorama europeo ma la Roma non ha mai preso in considerazione la sua partenza. E adesso - riporta in questi minuti TMW - è pronta a rinnovare il contratto fino al 2022 fissando la nuova scadenza al 2025. Un importante incremento dell'ingaggio per convincere il giocatore a firmare, un contratto di cinque anni per blindare un terzino che sicuramente farà parlare di sé. L'accordo è già stato raggiunto da oltre un mese, la firma è prevista per la prossima settimana.