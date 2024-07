EX OBIETTIVI, Bryan Gil sarà un nuovo giocatore del Girona

Corteggiato durante la finestra di mercato invernale dalla Fiorentina, l’esterno d’attacco spagnolo Bryan Gil sarebbe pronto a lasciare il Tottenham e l’Inghilterra per una nuova esperienza in patria al Girona. Il club, che parteciperà alla prossima Champions League, come riporta Sky Sport, era a caccia di un sostituto di Savinho e ha individuato nel classe 2001 il profilo adatto. La formula dell’operazione prevede il prestito secco, ma prima di cedere il giocatore il club londinese ha esteso il suo contratto, inserendo una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, alla quale, per un’ipotetica idea di esercitazione, il Girona avrebbe la priorità d’acquisto.