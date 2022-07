EX OBIETTIVI, Bellerin pensa alla rescissione

L'Arsenal in queste ultime ore sta pensando a risolvere il contratto di Hector Bellerin. Come riportato infatti da Sky Sports UK, il terzino spagnolo vorrebbe lasciare i Gunners per potersi accasare a parametro zero al Betis, dove era in prestito la scorsa stagione. Il classe 1995 è stato obiettivo di mercato della Fiorentina prima dell'acquisto del brasiliano Dodò.