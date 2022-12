EX OBIETTIVI, Anche il Milan su Vicario, ma è difficile

Il Milan sta cercando un portiere. L’infortunio di Mike Maignan porterà l’estremo difensore francese a stare lontano dai campi più del previsto e allora i rossoneri stanno cercando un’alternativa. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, la società starebbe valutando anche Guglielmo Vicario, obiettivo di mercato recentemente anche della Fiorentina. Ma l'operazione non è di certo semplice: il portiere dell’Empoli difficilmente accetterebbe di entrare in lotta per la maglia con Maignan, mentre i toscani chiedono comunque una cifra pari a 15 milioni di euro.