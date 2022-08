EX OBIETTIVI, Acerbi all'Inter, annuncio atteso domani

Francesco Acerbi passerà all'Inter. Questo anche perché Chalobah è stato bloccato dal Chelsea nonostante l'arrivo di Fofana dal Leicester, mentre il Borussia Dortmund per Akanji non scende sotto la valutazione di 20 milioni di euro. Dunque i nerazzurri si fionderanno sull'esperto centrale della Nazionale che arriverà dalla Lazio in prestito gratuito.

A far sbloccare la trattativa, scrive il Corriere dello Sport, è stato proprio Acerbi: Lotito chiedeva un prestito oneroso pari alle mensilità di luglio e agosto del calciatore, l'Inter non era d'accordo e allora il centrale classe '88, pur di definire l'accordo, ha deciso di rinunciare a questi due mesi di stipendio. Attesa per domani la fumata bianca.