EX DS SPEZIA, Mi auguro che Italiano faccia bene

Ancora due partite in Serie B, poi sarà Serie A. Il Frosinone festeggia la promozione e il ds Guido Angelozzi ha palato così a Tuttomercatoweb: “Sono felice. Principalmente per la società. Un grande campionato, siamo stati sempre in testa. E il merito va a Fabio Grosso che ha saputo creare col suo staff un’alchimia bellissima”.

Italiano, che lei ha portato a Spezia, si gioca due grandi traguardi con la Fiorentina.

“Gli faccio un in bocca al lupo, spero faccia bene”.

E il derby di Champions tutto italiano? All’andata ha avuto la meglio l’Inter.

“Vinca il migliore. Ci sarà finalista italiana, sarà bello. Tifo per una nostra squadra che possa vincere”.