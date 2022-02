EX DS GENOA, Piatek uomo d'area ma sa...

L'ex ds del Genoa e in passato della Lucchese, Mario Donatelli, ha parlato di Piatek da lui avuto nel club ligure. Ecco il suo giudizio sull'inserimento del polacco alla Fiorentina: "Piatek ha il vantaggio che conosce il campionato italiano, le dinamiche e i difensori. Non è il centravanti di raccordo, la sua forza è l'area di rigore, si trova sempre al posto giusto, ne ha fatti tanti in Italia e prosegue ora a Firenze, li fa in tutti i modi. Vedendolo a Spezia vedo che rientra e si sacrifica come gli viene chiesto dal tecnico. Alla Fiorentina può tornare non utile, di più. Sa fare tante cose poi dipende come lo fa giocare, Italiano evidentemente gli chiede di partecipare alla manovra e lui lo sa fare, sa difendere la palla, è intelligente Poi è un professionista, anche in amichevole a Genova giocava come fosse la Champions. Viola rinforzata o no? Vlahovic è un campione, non lo devo dire io e lo sta dimostrando. Vlahovic non è facile da sostituire ma la Fiorentina sta facendo bene, ha preso due giocatori forti e quindi dal mercato ne è uscita bene, poi decideranno sempre i numeri. Italiano? A me piace tantissimo un allenatore che dimostra da anni il suo valore, ha sempre giocato bene a calcio. E' venuto a Firenze dove sappiamo che c'è una piazza esigente e lui sta facendo bene, ha ribaltato tutto e per molti anni può lavorare bene, se non glielo portano via"