EUROPEO U21, Ai quarti l'Italia sfiderà il Portogallo

Dopo la qualificazione ottenuta ieri sera grazie al successo sulla Slovenia per 4-0 la Nazionale italiana Under 21 ha conosciuto oggi il nome della prossima avversaria, nei quarti di finale che si disputeranno il prossimo 31 maggio. Gli azzurrini dovranno vedersela con il Portogallo, che ha chiuso al primo posto il suo girone davanti a Croazia, Inghilterra e Svizzera. Punteggio pieno per i lusitani, che hanno vinto tutte e tre le gare