EUROPA, Mourinho in semifinale: 4-0. Barça a casa

Serata di festa per la Roma, che prosegue nel suo cammino e approda in semifinale di Conference League ribaltando l'esito del quarto col Bodo/Glimt nel ritorno, vinto con un rotondo 4-0 dagli uomini di Mourinho. In grande spolvero Zaniolo, autore di una tripletta. Fa rumore invece l'eliminazione del Barcellona in Europa League, dove la partita tra Rangers e Braga è andata ai supplementari. Di seguito risultati di serata.

EUROPA LEAGUE

Atalanta-RB Lipsia 0-2 (1-1) - 18' Nkunku, 87' Nkunku (r)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-3 (1-1) - 4' Kostic (r), 36' Borre, 67' Kostic, 91' Busquets, 101' Depay (r)

Olympique Lione-West Ham 0-3 (1-1) - 38' Dawson, 44' Rice, 48' Bowen

Glasgow Rangers-Braga 2-1 (0-1) - 2' Tavernier, 44' Tavernier (r), 83' Carmo

CONFERENCE

PSV Eindhoven-Leicester City 1-2 (0-0) - 27' Zahavi, 77' Maddison, 88' Ricardo Pereira

PAOK Salonicco-Olympique Marsiglia 0-1 (1-2) - 34' Payet

Roma-Bodo/Glimt 4-0 (1-2) - 50 Abraham, 23' Zaniolo, 29' Zaniolo, 49' Zaniolo

Slavia Praga-Feyenoord 1-3 (3-3) - 2' Dessers, 14' Traore, 59' Dessers, 71' Sinisterra