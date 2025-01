EUROPA LEAGUE, Roma beffata: l'AZ passa all'80'

FirenzeViola.it

Finisce 1-0 la partita tra AZ Alkmaar e Roma con i padroni di casa che sbloccano la gara solo all'80' con Parrot che beffa così i giallorossi. Poche le occasioni create dalle due squadre fino a quel momento, se non una di Mexx Meerdink per l'Alkmaar che al 41' fa tutto bene tranne il tiro finale e una di Paulo Dybala per la Roma che spreca un buon pallone mandandolo alto. In attesa delle gare delle 21, la Roma è 17esima ed ancora in corsa per i playoff ma non per la qualificazione diretta agli ottavi.