EUROPA LEAGUE, Gent-Roma: formazioni ufficiali

Alle 18.55 scenderanno in campo Gent e Roma per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici, con Fonseca che sceglie Kluivert titolare e Perotti in tribuna per un virus intestinale.

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David.

Allenatore: Thorup.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.