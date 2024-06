EURO24, Vince la Svizzera 2-0: azzurri out agli ottavi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'Italia troppo brutta e senza idee per impensierire la Svizzera che vince 2-0 e vola ai quarti eliminando gli azzurri. Sono Freuler al 37' e Vargas al 46' a condannare l'Italia incapace di reazioni, nonostante qualche cambio di Spalletti ad aggiustare la situazione ormai compromessa e un palo di Scamacca nella ripresa. All'Italia non resta che leccarsi le ferite e riflettere su un gioco mai trovato e sulla mancanza di grinta e spirito giusto da parte dei giocatori in queste partite.