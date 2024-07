EURO2024, Fuori le nazionali di Barak e Milenkovic. Chi vincerà ora?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Euro 2024 sta arrivando alle fasi finali: sono tante le emozioni che la competizione ha regalato fino a questo momento e adesso i match si fanno più combattuti e spettacolari, dato che si andranno ad affrontare quasi tutte le nazionali date per favorite al successo finale già alla vigilia della competizione. Infatti, secondo le quote vincente Europei 2024 riportate da Scommesse.io, la nazionale favorita per la conquista del titolo resta l'Inghilterra, ma Germania, Spagna e Francia seguono molto da vicino e, a meno di clamorose sorprese, tutte queste saranno le protagoniste del rush finale. Dunque, arrivati a questo punto, è già tempo di trarre i primi bilanci per alcune nazionali e per alcuni giocatori: tra i protagonisti della Fiorentina in questo Europeo ci sono stati il centrocampista Antonin Barak e il difensore Nikola Milenkovic.

Abbiamo parlato al passato perché entrambi, con le rispettive nazionali (Repubblica Ceca e Serbia), sono stati eliminati alla fase a gironi, disputando una competizione un po’ sottotono. La Repubblica Ceca ha chiuso il Girone F (quello con Portogallo, Turchia e Georgia) all’ultimo posto e con un solo punto conquistato, frutto di un pareggio e due sconfitte, tre reti segnate e cinque subite; anche la Serbia ha chiuso il Girone C (con Inghilterra, Danimarca e Slovenia) all’ultimo posto con soli due punti conquistati, una rete segnata e due subite.

Nello specifico, Barak è stato impiegato poco dal suo commissario tecnico: per lui, solo una quarantina di minuti disputati nelle tre gare della fase a gironi, rimediando anche un’espulsione. Parliamo comunque di un calciatore che con la maglia della Repubblica Ceca ha disputato 44 partite e segnato 10 reti. Diverso il discorso per Milenkovic: punto fisso della nazionale con 56 presenze e 3 reti, è stato sempre titolare ad Euro 2024, ma il suo contributo in difesa non è bastato per passare il turno, considerando che la sua nazionale ha subito solo 2 reti ma si è ritrovata con una sterilità offensiva molto preoccupante.

I bookmakers vedono sempre favorite le solite, ma occhio alle possibili outsider

Più o meno da quando è cominciata la competizione, quasi tutti i bookmakers hanno sempre dato come favoriti per la vittoria finale Inghilterra e Francia, mentre più defilate Spagna e Germania. Di fatto le attese non sono state deluse, ma c’è da dire che proprio la nazionale inglese e quella transalpina sono state quelle che hanno faticato di più durante il cammino: la nazionale allenata da Southgate non ha brillato, eliminando la Slovacchia agli ottavi solo ai supplementari, mentre la nazionale di Deschamps ha superato la fase a gironi e gli ottavi segnando 3 reti in tutto, con 2 autogol e un rigore di Mbappé.

Restano comunque entrambe favorite al successo finale, ma le quote si sono quasi allineate a quelle di Spagna e Germania: queste due nazionali hanno vinto e convinto a suon di gol (9 segnati dalle furie rosse fino agli ottavi, 10 dai padroni di casa). Infine, il Portogallo, che agli ottavi ha eliminato la Slovenia ai rigori non senza fatica, resta una possibile sorpresa, grazie a diversi calciatori come Cristiano Ronaldo, miglior marcatore di sempre degli Europei con 14 gol, Leao, Bruno Fernandes e altri, tutti vogliosi di affermarsi. Per gli amanti delle favole, Olanda, Turchia o Austria e Svizzera potrebbero essere le possibili sorprese di questa competizione, o quantomeno arrivare ad un passo dal sogno. Proprio quella Svizzera che resta amara per la nazionale azzurra, sconfitta agli ottavi al termine di 90 minuti davvero sottotono e che sono valsi una pesante eliminazione per la truppa di Spalletti; soprattutto se si pensa che solo quattro anni fa gli azzurri si laurearono campioni d’Europa sorprendendo quasi tutti.