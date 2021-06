EURO2020, La Finlandia supera 1-0 la Danimarca

Finisce 1-0 per la Finlndia il match di Copenaghen tra le matricole baltiche e la Danimarca, nel match di Euro2020 che al di là del successo della Nazionale biancoazzurra è stato al centro dell'attenzione per il malore occorso a Christian Eriksen: gara iniziata alle 18, interrotta al 43' per il malessere del fantasista dell'Inter e poi ripresa alle 20.30. A decidere la gara è una rete di Pohjanpalo al 60': Finlandia quindi prima con 3 punti nel suo girone, Danimarca ultima a 0. Ma quello che più conta è che Eriksen adesso stia meglio.