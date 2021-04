EURO2020, Gli stadi con pubblico. Roma decide il 19

Attraverso un comunicato ufficiale del UEFA è arrivata la conferma: nei prossimi Europei ci sarà il pubblico, almeno in alcuni stadi. La UEFA ha infatti confermato la disponibilità di alcuni impianti ad ospitare spettatori: sono quattro le città che si sono presi ulteriori 10 giorni di tempo per decidere se e come riaprire al pubblico: tra queste Roma, che entro il 19 aprile dovà fornire ulteriori informazioni sull'apertura al pubblico dell'Olimpico. Insieme alla capitale italiana anche Monaco (Germania), Bilbao (Spagna) e Dublino (Irlanda) hanno deciso di rimandare la loro scelta.

Decisi a riaprire i battenti invece gli altri stadi, ecco in che modalità:

Lo stadio di San Pietroburgo (Russia) ha confermato una capienza perlomeno del 50%. Baku (Azerbaigian) ha dato disponibilità per una capacità del 50%, con test rapidi da effettuare per i tifosi provenienti dall'estero. Amsterdam (Olanda), Bucarest (Romania), Copenaghen (Danimarca) e Glasgow (Scozia) hanno confermato una capienza tra il 25 e 33%, con le prime tre città che mantengono aperta la possibilità di aumentare la capacità alla fine di questo mese. Londra (Inghilterra) ha invece confermato una capacità minima del 25% per le tre partite del girone e gli ottavi di finale e spera di garantire una maggiore capacità per le semifinali e la finale.