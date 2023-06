EURO U21, Per l'Italia semifinale come obiettivo minimo

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Da mercoledì, e fino all'8 luglio, in Romania e Georgia si gioca l'Europeo Under 21 di calcio che vede in campo l'Italia di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini sono inseriti in un girone con Francia (prima avversaria, giovedì a Cluj), Svizzera e Norvegia: il primo posto dell'Italia vale 2,50, dietro ai Bleus a 1,85 e davanti agli svizzeri a 8,50 e ai norvegesi a 12. Il passaggio del turno si gioca invece a 1,10, segno della fiducia riposta dai bookmaker nell'Italia. Nelle quote Snai sulla squadra che alzerà la coppa l'Italia parte al quarto posto, a 7,50, stesso livello dell'Inghilterra. Davanti, a 5,00, ci sono le squadre che hanno vinto gli ultimi tre Europei: la Spagna, che ha trionfato nel 2019 in un'edizione che si è giocata proprio in Italia, e la Germania, che ha conquistato il titolo nel 2017 e nel 2021. Con un'offerta più bassa degli Azzurrini c'è anche la Francia a 6,50. (ANSA).