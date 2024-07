EURO 24, Spagna campione d'Europa. Inghilterra battuta 2-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Spagna è campione d'Europa per la quarta volta nella sua storia. Gli inglesi escono nuovamente sconfitti in finale, stavolta per 2-1. Dopo un primo tempo dominato dalla tattica, lo spettacolo vero e proprio inizia pochi minuti nella seconda metà del gioco, quando Lamine Yamal serve l'altro gioiello spagnolo, Nico Williams, il quale con una rasoiata precisa batte Pickford. La reazione dei Tre Leoni tarda ad arrivare e Southgate è costretto a sostituire Kane nella ricerca di una soluzione. Il gol del pareggio arriva improvvisamente da un subentrato, Cole Palmer, che concretizza un'azione in contropiede con un tiro da fuori area che non lascia scampo al portiere spagnolo.

Quando gli inglesi pensavano di poter portare almeno il match ai supplementari, gli spagnoli, tramite il possesso palla, tornano ad impensierire: prima con Yamal che sfiora il gol, e poi con Mikel Oyarzabal che invece non sbaglia il tap-in. Nel recupero, Dani Olmo salva il risultato su un calcio d'angolo, bloccando la palla sulla linea di porta. Cala dunque il sipario su questa rassegna internazionale. Alle 2:00 ora italiana, invece, scenderanno in campo Argentina e Colombia per l'altra finale, quella della Copa America.