EURO 24, Sky: oltre 2 mln di spettatori per Italia-Croazia

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Ottimi ascolti per la terza partita degli Azzurri a Uefa Euro 2024. Ieri Croazia-Italia ha raccolto su canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) nel complesso davanti alla tv 1 milione 580 mila spettatori medi in total audience e 2 milioni 257 mila spettatori unici, con il 6,6% di share tv. Buoni ascolti anche per il postpartita con Sky Euro Show (1 milione 71 mila spettatori medi complessivi con oltre il 50% di permanenza) ed il prepartita, che ha raccolto 329 mila spettatori medi complessivi.

Il sito skysport.it, ha fatto registrare 3,5 milioni di pagine viste e 590 mila utenti unici. Sugli account social ufficiali di Sky Sport, infine, circa 1,2 milioni di interazioni e 4,3 milioni di video views. (ANSA).