EURO 24, Le formazioni ufficiali di Albania-Spagna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà solo l'Italia a scendere in campo questa sera. Alle 21:00, infatti, fischio d'inizio alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf per il match tra Albania e Spagna. Le Aquile dovranno vincere per passare almeno per terzi, dall'altra turnover totale per le Furie Rosse, già qualificate al primo posto dopo le due vittorie su due gare contro Croazia e Italia. Queste le scelte dei due c.t.:

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Laci, Asllani; Bajrami, Manaj, Asani. C.t.: Silvinho

SPAGNA (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Ferran Torres, Joselu, Oyarzabal. C.t.: De La Fuente.