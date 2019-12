ESUBERI, Offerti Dabo e Saponara al Lecce. Farias...

Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com la Fiorentina, in vista del prossimo mercato di riparazione, sarebbe pronta ad offrire al Lecce il prestito del giocatore viola Bryan Dabo. Nell'operazione potrebbe finire anche Riccardo Saponara. L'ex Empoli non sta trovando spazio nel Genoa e il club pugliese potrebbe essere un'ottima opportunità per ritrovare minutaggio. Il tragitto inverso potrebbe farlo Diego Farias.