EMPOLI, Zanetti verso l'esonero. Andreazzoli in pole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo sorprese l'Empoli si prenderà ancora qualche ora di riflessione per valutare ogni dettaglio relativo alla questione allenatore, dopo il pesante ko per 7-0 contro la Roma e gli zero punti dopo 4 giornate di campionato.

La giornata giusta per avere novità sarà così quella di domani, con l'attuale allenatore Paolo Zanetti che comunque viaggia sempre più verso l'esonero. Dopo i contatti delle scorse ore con Marco Giampaolo e Luca Gotti, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, al momento il profilo in pole per sedersi sulla panchina azzurra è quello dell'ex Aurelio Andreazzoli.