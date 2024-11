EMPOLI, Lesione muscolare: Fazzini torna dopo la sosta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stato confermato l'infortunio muscolare del centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini, già ieri in tribuna e non disponibile per la partita vinta dalla squadra di D'Aversa in casa contro il Como per 1-0. Si tratta di una lesione al bicipite femorale sinistro di medio-basso grado, come comunica il club azzurro stesso: "Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Jacopo Fazzini hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro".

Il giocatore dovrà stare fermo per alcune settimane e dunque tornerà dopo la sosta (dall'11 al 19) per le nazionali. L'Empol il 4 dicembre sarà l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia.