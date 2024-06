EMPOLI, Fatta per D'Aversa: sarà lui il prossimo allenatore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Accordo raggiunto tra l'Empoli e Roberto D'Aversa. Come riportato da Sky Sport nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra le due parti e si è arrivati ad un accordo. Per lui ci dovrebbe essere un contratto annuale con l'opzione per il secondo in caso di salvezza.

D'Aversa nei giorni scorsi sembrava destinato ad approdare sulla panchina del Cesena, ma il richiamo della Serie A è stato decisivo per ribaltare completamente la situazione. Una volta arrivata l'ufficialità di D'Aversa all'Empoli e di Nicola al Cagliari mancheranno soltanto Torino e Venezia per delineare defiitivamente le panchine della prossima stagione di Serie A.