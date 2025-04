Empoli-Cagliari, trasferta vietata ai sardi e ipotesi Tar come i tifosi della Fiorentina: le posizioni

Botta e risposta tra Cagliari ed Empoli dopo che la trasferta al Castellani è stata vietati ai tifosi residenti in Sardegna. Ad intervenire sull'argomento e richiamare il precedente dei tifosi della Fiorentina, che hanno vinto il ricorso al Tar, è stato il Cagliari e successivamente anche attraverso un tweet del presidente Giulini che chiedeva rispetto: "Apprendiamo con sorpresa che l’Empoli F.C. ha avviato la vendita dei tagliandi per la partita Empoli-Cagliari, prevista per domenica 6 aprile presso lo stadio “Carlo Castellani”, escludendo dalla possibilità di acquisto tutti i residenti nella regione Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio “Passione Casteddu” - si legge sul sito del club sardo - Ad oggi il Cagliari Calcio non è a conoscenza di alcun provvedimento ufficiale che confermi questo divieto. In attesa di un provvedimento da parte delle autorità, auspichiamo vivamente che le istituzioni preposte considerino attentamente le ben note difficoltà legate all’insularità, che già rendono complessi gli spostamenti della tifoseria rossoblù. È importante evidenziare come numerosi sostenitori abbiano già sostenuto significativi costi economici, acquistando per tempo voli aerei o biglietti dei traghetti per raggiungere la Toscana e seguire la squadra del cuore. (...)

Confidiamo pertanto in un intervento equo delle istituzioni - continua la nota - affinché si eviti una discriminazione territoriale e si garantisca la piena tutela dei diritti della tifoseria rossoblù. Ricordiamo che in caso di provvedimento di divieto di trasferta i nostri tifosi potranno presentare ricorso al TAR per la revoca dell’ordinanza – come avvenuto con successo recentemente da parte dei tifosi della Fiorentina per la trasferta a Monza – oppure chiedere il risarcimento dei danni derivanti dai costi già sostenuti per acquistare biglietti di trasporto".

Pronta la risposta dell'Empoli che comunica: "Empoli Football Club comunica che la decisione di non aver avviato, in via cautelativa, la vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti nella regione Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio, per la gara tra Empoli e Cagliari in programma domenica 6 aprile alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, è stata presa attenendosi alla raccomandazione contenuta nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025.

Nella determinazione si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi. Raccomandazione avvalorata dalla richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di rimandare la decisione, sentito anche il Questore, al Prefetto di Firenze, evidenziando criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica nella gara tra Empoli e Cagliari.

Empoli Football Club precisa di aver agito tenendo conto di quanto indicato dalle autorità competenti, nel pieno rispetto delle decisioni prese. Qualora ulteriori provvedimenti adottati permettessero la vendita, con le modalità del caso, Empoli Football Club metterà fin da subito a disposizione i tagliandi per i tifosi sardi che vorranno assistere alla gara, ospitandoli al Carlo Castellani Computer Gross Arena nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo".