United-Fiorentina, De Gea dà appuntamento ai suoi vecchi tifosi: "See you Saturday"

Manchester United-Fiorentina sarà soprattutto la giornata di David De Gea. Dopo due stagioni il portierone spagnolo torna in quella che è stata la sua casa per dodici anni. Leggenda del club - a tratti rimpianto dal popolo Red Devils nelle ultime annate - De Gea troverà un'accoglienza da re. Già venduti 50mila biglietti per la gara che si disputerà sabato (ore 13.45 italiane). Un Old Trafford che sarà vestito a festa per omaggiare il calciatore non britannico con più presenze nella storia del club più tifato al mondo. De Gea non vede l'ora e ha ritwittato la notizia del profilo ufficiale del suo vecchio club in cui si comunica il superamento di quota 50mila spettatori per sabato scrivendo: "United Road. See you Saturday - ci vediamo sabato".