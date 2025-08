Thauvin vicino al ritorno in Francia: fatta per la cessione al Lens

vedi letture

Era stato un obiettivo a inizio mercato della Fiorentina. Florian Thauvin lascerà l'Udinese, ma per tornare in Francia: secondo SkySport, è in dirittura d'arrivo il suo passaggio ai francesi del Lens, per 8 milioni di euro. Sarebbe la terza cessione pesante dell'estate bianconera, coi friulani che hanno già salutato Lucca e Bijol. Per la chiusura dell'affare decisiva la volontà del giocatore.

Thauvin ha vissuto tre stagioni con la maglia dell'Udinese: in bianconero per lui 73 presenze in tre annate con 15 gol e 10 assist, nell'ultima con la fascia di capitano al braccio. Evidentemente troppo forte il richiamo del ritorno in patria, la sua avventura in Serie A si dovrebbe concludere nel giro di poche ore.