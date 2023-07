EL SHAARAWY, Rinnova con la Roma. L'indizio social

FirenzeViola.it

Stephan El Shaarawy e la Roma, avanti insieme. In attessa dell'ufficialità del rinnovo del contratto, la Roma ha pubblicato sui social un indizio abbastanza eloquente. In un video pubblicato sui canali giallorossi, la Roma ha simulato una chat nella quale ha chiesto al Faraone se sarebbe tornato a Roma. La risposta di El Shaarawy non lascia dubbi a riguardo: "Ti pare che non torno? Ci vediamo presto!"