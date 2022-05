EL, L'Eintracht vince ai rigori e porta a casa il trofeo

L'Eintracht Francoforte vince il suo secondo trofeo internazionale, oltre quarant'anni dopo la Coppa UEFA del 1979-80. Lo fa con un gol di Borré, oltre a un cinque su cinque ai rigori. Il non protagonista di questa partita è Aaron Ramsey, che entra a quattro minuti dalla fine e sbaglia il proprio rigore, tirandolo centralmente (e debolmente). Vittoria ai rigori per la squadra tedesca, dopo che i 120 minuti si erano conclusi sul risultati di 1-1, con i Rangers che avevano sbloccato la gara grazie al gol di Joe Aribo. In seguito il pareggio di Borré.