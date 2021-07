E. PAZZAGLI, Ricorda il padre: "Ha lasciato un vuoto"

Edoardo Pazzagli, figlio dell'indimenticato portiere viola Andrea Pazzagli, ha ricordato il padre a dieci anni dalla sua scomparsa: "Lo seguivo quando potevo, era amante della radio e si divertiva molto. Poco prima della sua morte era entrato in Rai dove faceva le telecronache, ci teneva moltissimo. Se fosse stato ancora qui avrebbe accompagnato con la sua voce la nazionale nel percorso all'Europeo. Aveva delle doti caratteriali uniche, non per nulla ancora oggi ricevo messaggi da amici o suoi ex compagni di squadra che lo ricordano. Penso abbia lasciato un vuoto in tante persone. Per quanto mi riguarda mi sono estraniato totalmente dal mordo del calcio per il dolore, però ogni volta che c'è qualcosa legato al calcio, anche solo ascoltando la radio, il pensiero va inevitabilmente a lui".