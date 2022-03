E.LEAGUE, La Dea ribalta il Leverkusen: finisce 3-2

L'Atalanta si è aggiudicata il primo round degli ottavi di Europa League battendo 3-2 il Bayer Leverkusen al Gewiss Stadium. Sfida ricca di gol tra due squadre offensive, ma subito in salita per i nerazzurri per la splendia rete a fil di palo di Aranguiz. La rimonta dell'Atalanta è tutta nei piedi di Malinovskyi (23') e Muriel (25' e 49') protagonisti nei tre gol che ribaltano il risultato. Le parate di Hradecky hanno tenuto in partita il Bayer che con Diaby ha accorciato a metà della ripresa. Tra una settimana il ritorno in Germania.