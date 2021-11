E.L., Il Napoli va ko in Russia: lo Spartak vince 2-1

Sconfitta pesante per il Napoli nella 5a giornata della fase a gironi dell'Europa League: gli azzurri di Spalletti sono stati infatti battuti 2-1 a Mosca dall Spartak in virtù della doppietta messa a segno nel primo tempo da Sobolev. A nulla è servita la rete di Elmas attorno all'ora di gioco: il ko in Russia permette così ai biancorossi di raggiungere a quota 7 punti nel gironcino proprio il Napoli, che adesso non è più primo in classifica (gli azzurri avevano perso con lo Spartak anche la gara d'andata al Maradona per 3-1). Domani la sfida tra Leicester e Legia Varsavia.