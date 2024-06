E. CHIESA, Federico alla Juve sta bene. L'Europeo...

FirenzeViola.it

Ospite dei microfoni di TMW, l'ex calciatore di Sampdoria, Parma e Fiorentina, tra le altre, Enrico Chiesa ha parlato così di suo figlio: "Mi auguro possa fare un buon campionato Europeo, ormai sono otto anni che gioca in Serie A, i consigli glieli do ma fino ad un certo punto. Ha esperienza per sapere che è un momento importante. Alla Juve sta bene e il suo procuratore Fali Ramadani è molto in gamba".

Come sta a livello fisico dopo il grave infortunio?

"L'infortunio fa parte dell'esperienza di un calciatore, io ne so qualcosa visto che mi sono rotto due volte il ginocchio. Sono stati mesi difficili ma ora è tornato e sta benissimo, speriamo faccia un grande Europeo".