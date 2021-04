DZIEKONSKI, Vorrei ripercorrere orme Drago ma...

Xavier Dziekonski, talentuoso portiere polacco di 17 anni titolare allo Jagiellonia Bialystok, ha parlato del suo connazionale Bartlomiej Dragowski, al quale è stato paragonato più di una volta: "Siamo cresciuti entrambi nel MOSP Bialystok e poi siamo arrivati allo Jagiellonia. È stimolante per me che la gente ci metta a confronto, ma d’altra parte è frustrante perché io non voglio essere chiamato il nuovo Dragowski, ma essere riconosciuto per il mio cognome e le mie qualità. Certo lui adesso ancora giovanissimo è gia al top in Italia ed ha gia raggiunto la Nazionale, mi auguro di percorrere le sue orme".

Jaroslaw Tkocz (preparatore di Szczesny, Fabianski e proprio Dragowski, per citarne alcuni) ha detto che il portiere viola, a 17 anni, non era bravo come Dziekonski: "Se ha detto questo - commenta il classe 2003 - avrà avuto le sue ragioni. A me fa piacere sentire una cosa del genere, ma non posso sbilanciarmi perché ho visto Dragowski solo da tifoso dello Jaga allo stadio. Non era niente male, diciamocelo. E lo pensano anche in società: ho ancora tanta strada da fare".