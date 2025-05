Dzeko-Fiorentina, cosa c'è di vero? TMW: sondaggio ma niente trattativa

vedi letture

Edin Dzeko vuole continuare a giocare per almeno un altro paio di anni. Lo riporta stamani il portale TMW spiegando la situazione del centravanti che nelle ultime due stagioni ha difeso i colori del Fenerbahce, risultando uno dei migliori giocatori del campionato turco. Ci sono sostanzialmente due vie per il suo futuro: la prima porta a un rinnovo contrattuale, anche se per ora non c'è una proposta sul tavolo che possa essere accettata, la seconda porta - nuovamente - in Italia. Ci sarebbe stato già un sondaggio della Fiorentina, spiega la testata, ma questo non ha portato a una trattativa vera e propria.

Nel corso dei mesi c'è stato un sondaggio anche da parte della Roma, ma anche del Como di Cesc Fabregas, intenzionato a migliorare l'attacco con un profilo conosciuto e che possa far crescere i giovani. Per ora però nessuno che abbia affondato il colpo.