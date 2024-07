DUNGA, In ospedale dopo un incidente ma non è grave

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grave incidente stradale per Carlos Dunga e la sua compagna in Brasile. Come riportano le maggiori testate sudamericane tra cui ​​​​​Globo1.br che riporta le parole di un portavoce, la macchina dell'ex selezionatore della Nazionale verdeoro e centrocampista della Fiorentina è stata ritrovata ribaltata in una strada di grande percorrimento nella regione di Curitiba, ma nonostante le immagini mostrino la gravità dell'incidente, sia Dunga che la compagna non avrebbero subito ferite gravi e sarebbero stati trasportati in ospedale solo per degli accertamenti.