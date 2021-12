DUNCAN, Out dai preconvocati per la Coppa d'Africa

Alfred Duncan è stato escluso dai preconvocati del Ghana in vista della Coppa d’Africa il cui inizio è in programma a gennaio. Di seguito il tweet pubblicato dalla federazione ghanese con la lista completa, nella quale appunto non figura il centrocampista viola che, dunque, salvo sorprese non risulterà nemmeno tra i convocati:

🇬🇭Black Stars Provisional Squad for Pre-AFCON camping in Qatar #BringBackTheLove pic.twitter.com/aLMrH2TbNp — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 21, 2021