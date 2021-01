DUNCAN, Il Cagliari mi ha fatto sentire importante

Alfred Duncan, centrocampista del Cagliari in prestito dalla Fiorentina, si è presentato così ai canali ufficiali del club: "Per me era importante sentirmi importante. Il Cagliari mi ha voluto. Volevo lavorare con un allenatore che conoscevo e sono certo che Di Francesco mi possa migliorare come ha già fatto in passato. Posso imparare molto dai miei compagni. Non sono stati facili gli ultimi mesi ma adesso ho voglia di riscattarmi e di tornare a divertirmi. Ho bisogno di tempo visto che non gioco una partita da un po'. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra".