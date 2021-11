DUNCAN, Ancora fuori dai convocati del Ghana

Niente convocazione in Nazionale per Alfred Duncan: il centrocampista della Fiorentina non risulta infatti nella lista dei 23 calciatori chiamati dal CT del Ghana Charles Akonnor e non prenderà quindi parte alle gare di qualificazioni mondiali africane. Si tratta della seconda esclusione consecutiva per Duncan, che anche nella precedente tornata di impegni nazionali rimase fuori dai convocati per via di un presunto infortunio; a seguito di quello che poi non si rivelò un problema fisico in Ghana uscirono voci sulla volontà del giocatore della Fiorentina di disertare la chiamata della propria nazionale, voci poi chiarite dallo stesso Duncan tramite un commento su Instagram: Per quanto riguarda la mia assenza con il Ghana, ho parlato con l'allenatore delle black stars ma c'è stato un problema di comunicazione da qualche parte, non ricordo di aver detto che ero infortunato. I giornali online dovrebbero verificare i fatti prima di mettere le dita sulla tastiera. Se vorrò rifiutare una chiamata lo farò senza fingere infortuni”.

Ancora non chiare le ragioni della scelta di Akonnor, che nei suoi 23 convocati ha chiamato anche due calciatori militanti in Serie A (Afena Gyan della Roma ed Ekuban del Genoa). Ecco la lista completa:

PORTIERI: Wollacott (Swindon Town), Ati-Zigi (San Gallo), Nurudeen (Eupen), Attah (Hearts of Oak)

DIFENSORI: Yiadom (Reading), Baffour (Dreams), Baba (Reading), Gideon Mensah (Bordeaux), Amartey (Leicester), Djiku (Strasburgo), Aidoo (Celta), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Ganiyu (Asante Kotoko)

CENTROCAMPISTI: Idrissu (Maiorca), Partey (Arsenal), Wakaso (Shenzen), Addo (Sheriff), Kudus (Ajax), Kyere (St. Pauli)

ATTACCANTI: B-Yiadom (Beitar Gerusalemme), Tetteh (Yeni Malatyaspor), Afena Gyan (Roma), Ekuban (Genoa)