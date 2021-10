DS PALERMO, Lucca è già pronto per la Serie A

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, ha parlato ai microfoni di MediaGol di Lorenzo Lucca che in estate è passato dai rosanero al Pisa tanto da conquistare anche la maglia dell'Italia U21. "Lucca è un giocatore che abbiamo portato a Palermo a gennaio 2020 in Serie D. Avevamo Sforzini e Ricciardo, lui era una giovane scommessa che ci piaceva molto. Ha fatto poco in D, ma ciò nonostante l'abbiamo confermato anche in Serie C. Con l'amministratore gli abbiamo fatto un contratto di quattro anni. Credevamo in lui e non l'abbiamo ceduto per una necessità economica. Il presidente voleva tenerlo, ma il ragazzo se ne voleva andare. E quando un giocatore vuole andare via, anche legittimamente, devi lasciarlo andare perché si tratta di un ragazzo giovane".

Se molte big del nostro calcio dovrebbero mordersi le mani? Tutte o nessuno. E' sempre difficile andare a prendere un ragazzo dalla Serie C e catapultarlo in A. Ritengo, però, che Lucca sia pronto per giocare in Serie A, perché non ha patito il salto di categoria. Anzi... probabilmente più gioca con calciatori forti, più diventa bravo. Fisicamente è un giocatore che tiene alla grande".