DS MONZA, Belotti? Non posso escludere nulla

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri dopo la promozione in Serie A della squadra ha parlato della cavalcata di quest'anno per poi soffermarsi sul prossimo mercato: "Questa è un'emozione unica, abbiamo una proprietà fantastica con ambizioni che pochi possono sostenere. Ho cercato giorno dopo giorno di andare avanti senza mai guardarmi indietro. Il presidente Berlusconi è fantastico non mi meravigliano le sue affermazioni. Ci sarà il tempo per metabolizzare questa vittoria, la squadra ha mantenuto sempre un equilibrio incredibile. Abbiamo fatto 4 vittorie nei playoff e con questa mentalità si possono fare grandi cose. - continua Antonelli come riporta Tuttomonza.it - Sarà un'estate magnifica sul mercato e il Monza prenderà giocatori di alto livello come desidera la proprietà. Qualcosa bolle in pentola ma non posso parlare ora, con questa proprietà può solo arrivare qualcosa di magico. Belotti? È un grande attaccante come tanti altri, non posso escludere nulla. Gytkjaer? Ero sicuro che sarebbe diventato un'arma in più, è un giocatore internazionale che lo scorso anno si è fatto male nel momento topico, ma quest'anno ha mostrato il suo valore".