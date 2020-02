DS GENOA, Criscito? Conta sia rimasto. Agudelo...

Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato ai microfoni di Telenord anche di tematiche riguardanti la Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "Criscito? È il finale della storia che è importante. Le storie del mercato possono essere lette da tante angolazioni, ma quello che poi rimane è che Mimmo Criscito ha giocato con la fascia al braccio e ha fatto gol. Riavvolgere un nastro che sposta le valutazioni in questo momento non è produttivo per il Genoa: visto che siamo qui a lavorare per una salvezza, alla quale tiene più di tutti lui, penso che non sia produttivo. Le parole vanno e vengono, i fatti rimangono. Criscito si è esposto e ha fatto una scelta di cuore, il Genoa l’ha tenuto e gli ha dato possibilità di continuare a guidare la sua squadra. Questo importa a tutti i tifosi e a chi ama il Genoa. Bello raccontare le storie che si chiudono, non quelle che non si chiudono. Il caso Agudelo? Su questa tematica preciso dicendo che sono operazioni fatte in estate, però conosco chiaramente i regolamenti. Se il Genoa non avesse ottemperato alle leggi per iscriversi al campionato, per poter non avere punti di penalizzazione, sarebbe chiaro a tutti. Dico quello che avviene al mio club, non rispondo ai presidenti: ci sono pagamenti e scadenze e degli agi sulle scadenze. Il Genoa si comporta in maniera tale da rispettare le leggi, altrimenti non saremmo in Serie A".