DS CAGLIARI, Torino interessato a J. Pedro. Vicario...

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Tra le varie tematiche, Joao Pedro, Cragno e Vicario. Sul primo, Capozucca ha detto: “C’è interesse da parte del Torino, ho sentito il club ma il calciomercato non è ancora iniziato e c’è tempo per le trattative. Cragno? Non se n'è parlato. Vicario? Neppure, vi posso solo dire che c’è l’interesse del Torino per Joao Pedro”.